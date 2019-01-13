انتهى آخر لقاء من الجولة العشرين للدوري الفرنسي الليغ 2 بالتعادل السلبي بين ناديي غرونوبل ولوهافر، اللقاء عرف مشاركة فيكتور لكحل كأساسي ولعب تسعين دقيقة وهو أمر سيكون في صالحه أكثر من ناحية المنتخب خاصة أنه منتظر في الجزائر لتدعيم الخضر في تربص مارس المقبل، لحساب نفس اللقاء غاب الجزائري الآخر زين الدين فرحات كبديل ولعب 19 دقيقة لم تكن كافية لمساعدته على وضع لمسته .
الرئيسية / آخر الأخبار / لكحل يلعب تسعين دقيقة ويتعثر وبولاية يعود للتألق :
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