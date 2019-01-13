مانشستر يعود لطلب براهيمي وإدارة آرسنال تعقد جلسات مفاوضات سرية مع وكلاء اللاعب :

يبدو أننا لن نتوقف عن ذكر اسم براهيمي وأخباره حتى نهاية الشهر الحالي، فبعد الأيام الماضية كان هناك يوم أمس جديد أيضا بخصوصه وبخصوص مستقبله، حيث كشفت صحيفة الـ “ميرور” البريطانية أن إدارة آرسنال عقدت في فترة سابقة جلسات مفاوضات لا يعلم مكانها ولا وقتها مع وكلاء اللاعب ومقربين منه، إدارة الآرسنال ترغب بقوة في ضم براهيمي في الفترة المقبلة وهذا من أجل مساعدتها على تصحيح الوضع، وخسر آرسنال أربعة لقاءات من آخر ثمانية لعبها في البريمرليغ وبات مهددا بعدم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل وهو أمر ترفضه جماهير النادي جملة وتفصيلا، لذلك تسعى الإدارة لدخول السوق الشتوية والتعاقد مع لاعبين مميزين قد يكون براهيمي من ضمنهم .

النادي اللندني يعاني من أزمة مالية كبيرة وبراهيمي حل جيد ماليا

الصحيفة السابقة قالت أيضا أن النادي يعاني من أزمة مالية خانقة، حيث أعلم المدرب أوناي أيمري الجميع أن الإدارة الحالية لن تكون قادرة على توفير الكثير من الملايين لإجراء تعاقدات عملاقة، لذلك فإن النادي سيسعى لترشيد النفقات في الميركاتو الشتوي الحالي، براهيمي يبدو صفقة أكثر من مميزة، إلى جانب كونه لاعبا مميزا فإن صفقته لن تكلف الكثير في حال تعاقد النادي معه في الشهر الحالي، أما إذا اتفق معه على التوقيع في شهر جوان المقبل فإنه لن يكلف الخزينة أي مقابل انتقال وستكتفي الإدارة بمنحه راتبا جيدا وهذا الأمر مقدور عليه .

المان يونايتد ومدربه الجديد سولشكاير يرغبان أيضا في التعاقد معه

صحيفة الـ”ميرور” قالت أن آرسنال يرغب بقوة في ضم براهيمي، لكنه ليس الوحيد على الخط، فبعد قافلة الأندية التي صار الكل يعرفها ومن عدة دول، قد يكون للمان يونايتد نصيب من الصفقة، حيث يراقب المدرب الجديد “أوليغونار سولشكاير” الوضع ويرغب في وضع لمسته على التشكيلة الحالية والتي قد تكون بضم براهيمي، المان يونايتد لا يبدو خصما قويا على الصفقة، لكن في حال دخل بقوة على الخط فلا أحد قادر على إيقاف أغنى نوادي العالم وأكثرهم شعبية، في الأخير كشفت الميرور أن إيفرتون يبقى من أندية البريمرليغ منافسا قويا على ضم براهيمي وهو الذي يتابعه منذ سنوات طويلة .

لعب تسعين دقيقة في كلاسيكو الكرة البرتغالية

بعيدا عن أخبار الميركاتو، يبدو أن براهيمي مركز بشكل جيد مع ناديه بورتو رغم كل ما يقال حوله، حيث لعب سهرة أمس السبت تسعين دقيقة في كلاسيكو الكرة البرتغالية ضد سبورتينغ وقدم مستوى جيدا جدا إلى ممتاز في لقاء انتهى من دون فائز وعلى نتيجة التعادل السلبي صفر لصفر، ورغم أنه لم يوفق في مساعدة فريقه على الفوز، إلا أن التعادل الذي خرج به براهيمي وبقية زملائه كان في صالحهم، حيث أبقاهم في الصدارة بـ 43 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن الملاحق الجديد نادي بنفيكا .

بورقعة- ب

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