هل سينجح بلماضي في إقناع أول لاعب محترف؟

ينتظر الشارع الكروي الجزائي ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب بين الناخب الوطني جمال بلماضي والموهبة الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية ولاعب نادي ليون حسام عوار، فبعد أن كشفنا عن اجتماع مرتقب بين بلماضي ومناجير اللاعب في فرنسا، يبقى التساؤل المطروح هل سيتمكن من إقناعه وما هي التحفيزات التي سيعمل عليها من أجل كسب موافقة عوار بارتداء قميص الخضر على الأقل قبل نهائيات الكان المزمع إجراؤها في مصر الصيف القادم.

أكبر عدو لبلماضي هو رئيس ليون

رغم أن عوار أبان عن مؤشرات إيجابية لتلبية دعوة المنتخب الجزائري مستقبلا، وبعث بعديد الرسائل المشفرة، رغم أنه يرتدي قميص الديكة مع المنتخب الأولمبي، فلولا هذه الرسائل ما كان بلماضي ليتحدث عن اللاعب، لكن بتواجد عوار في نادي يشرف عليه رئيس اسمه جون ميلاش أولاس الذي يملك سوابق مع اللاعبين الجزائريين ستصعب أمور بلماضي كثيرا في إقناع لاعب أبواب المنتخب الفرنسي مشرعة أمامه في قادم الأيام، فأولاس سبق له وأن غير رأي فقير في ظرف ساعات وجعله يتراجع عن اللعب للخضر مقابل وعده بلعب المونديال مع فرنسا وهو ما حدث بالفعل.

الكان ليست حافزا والجانب الرياضي فاصلا في قراره

رغم أن عوار أول لاعب يستهدفه بلماضي من أجل تدعيم الخضر من اللاعبين المزدوجي الجنسية، غير أنه وبحسب العارفين بخبايا مثل هذه القضايا، لا يملك التحفيزات اللازمة لإقناع اللاعب المتواجد على أبواب بطل العالم ومتابع من أندية كبيرة في القارة الأوروبية، فالخضر مقبلون على لعب الكان والتي لا تغري حتى لاعبي المنتخب الحاليين، خاصة بعد تغيير توقيتها إلى الصيف، فعوار سيختار المشروع الرياضي والكل يرشحه للسير على درب من سبقه في ليون كبن زيمة وفقير.

ب-ب

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