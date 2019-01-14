أنشيلوتي يوجه أنباءً صادمة لمانشستر يونايتد في صفقة صخرة نابولي :

وجه المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي أنباءً صادمة لأحلام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يستهدف التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وكانت العديد من الصحف العالمية قد أكدت سعي مانشستر يونايتد الى ضم اللاعب في ظل رغبته بالرحيل عن الكالتشيو عقب تعرضه للاهانات العنصرية التي تسببت في غضبه.

ويثق أنشيلوتي في بقاء المدافع السنغالي بصفوف نادي نابولي على الرغم من تعرضه للإساءات العنصرية خلال مباراة فريقه التي جمعته بنظيره إنتر ميلان على ملعب سان سيرو.

وخلال تصريحات صحفية قال انشيلوتي: “الصحف الإنجليزية أكدت بأن كوليبالي سوف يغادر نابولي عقب تعرضه للهتافات العنصرية التي تسببت في غضبه”.

وتابع: “لا أعتقد أن كوليبالي سيرحل انه سعيد في نابولي لكنه يشعر بالاستياء مثل الآخرين لكن هذا لن يكون دافعاً له لمغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “كوليبالي لم يبدي ابداً رغبته في الرحيل فهو يريد البقاء في إيطاليا ويرغب بالاستمرار بقميص نابولي هو يحب هذه المدينة كثيراً”.

ويعد كوليبالي واحداً من أبرز المدافعين بالكرة الأوروبية بالوقت الحالي حيث تستهدف العديد من الأندية ضمه خلال الفترة المقبلة وكان قد تلقى عرضاً للانضمام لصفوف تشيلسي في الصيف إلا أن ناديه رفض.

واشارت الصحف بأن نادي مانشستر يونايتد يقاتل من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة لترميم دفاعاته فيما افادت التقارير بأن مسؤولي نابولي طلبوا الحصول على مبلغ مالي مقداره 95 مليون يورو نظير الموافقة على رحيله.