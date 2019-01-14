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الحدادي: سأستمتع كثيرًا بروعة إشبيلية

14 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 34 زيارة

أعرب المهاجم الإسباني ذو الأصول المغربية، منير الحدادي عن سعادته بتوقيع عقود انتقاله لصفوف إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع الحدادي على عقود انتقاله للنادي الأندلسي، حتى صيف 2023، بعد أن رفض تجديد عقده مع برشلونة.

وقال الحدادي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إنها فرصة رائعة للغاية، ومتأكد بأنني سأستمتع كثيرًا في نادٍ رائع مثل إشبيلية وسعيد بوجودي هنا”.

وأضاف: “لم يكن لدي أي شكوك منذ أن أظهر إشبيلية اهتمامه بضمي، فهو نادٍ كبير ويسعى لحصد الألقاب لإسعاد جماهيره”.

وتابع: “لقد سارت الأمور بسرعة كبيرة، فكنت في برشلونة الجمعة، ووكيلي اتصل بي وأخبرني بأنني سأسافر صباح السبت إلى إشبيلية، وأتيت بالفعل، وخضعت للفحوصات وتواجدت ضد أتلتيك بيلباو”.

وعن المنافسة مع ثنائي هجوم إشبيلية بن يدر وأندريه سيلفا، أجاب: “إنهم لاعبون جيدون للغاية، وآمل أن يستمروا في تسجيل الأهداف”.

وفي نفس السياق، قال خواكين كاباروس السكرتير الفني لإشبيلية: “العديد من الأندية أرادت منير، ولكنه اختار أن ينضم لنا”.

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