الخضر سيتعرفون على منافسيهم في كان بداية شهر أفريل :

ستجرى عملية القرعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة الممتدة بين 15 جوان و13 جويلية بعد نهاية التصفيات المؤهلة لهذه الدورة، والتي سيسدل عليها الستار شهر مارس بإجراء الجولة السادسة والأخيرة والتي ستعرف اكتمال نصاب المنتخبات المتأهلة، بعد تأهل 14 منتخبا لحد الآن، فبعد أن كان من المرجح إجراؤها نهاية شهر مارس بالعاصمة المصرية القاهرة تم تأخير عملية القرعة إلى الأسبوع الأول من شهر أفريل، وسيتحدد في قادم الأيام تصنيف الجزائر في هذه القرعة ولو أنه من المتوقع أن يكون متأخرا نظرا لتصنيف الجزائر المتأخر في ترتيب الفيفا وأيضا لنتائج الخضر السيئة في الدورات الأخيرة .

عضو الاتحاد المصري: ” نحن جاهزون لتنظيم القرعة في أفريل”

أكد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد في تصريحات للإعلام المحلي أن مصر جاهزة لاحتضان العرس الإفريقي وأن ملاعبها ستجدد نهائيا بداية من أفريل وقال أيضا بخصوص عملية القرعة: ” عملية قرعة كان 2019 ستجرى في الأسبوع الأول من شهر أفريل، وسنكون جاهزين لتنظيم هذا الحدث، كما أن الملاعب الستة التي ستحتضن المنافسة ستعرف تجديدا كليا بداية من شهر أفريل أيضا”.

أنصار الخضر سيكونون في أحسن الظروف

أحمد مجاهد لم يتكلم فقط عن القرعة بل تكلم أيضا عن التنظيم وظروفه، مجاهد قال أن مصر ستكون جاهزة عند بداية المنافسة، مؤكدا أن الكل يقف وراء لجنة التنظيم لإنجاح هذه الدورة، كما تكلم عن الجماهير وقال أنها ستكون في أحسن الظروف، حيث سيتم تخصيص الكثير من المراكز لها، كما يحدث في كل الدورات الدولية وسيتم تسهيل دخولها وتحركاتها قبل وأثناء الدورة، وبذلك ستكون الجماهير الجزائرية في أحسن الظروف خلال تواجدها بأرض الفراعنة.

ب-بكوش

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