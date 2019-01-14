الفرنسي ألان بورت يقترب من تدريب منتخب كرة اليد :

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان في تدخل عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن المدرب القادم للمنتخب الوطني للكرة الصغيرة رجال قد يكون بنسبة كبيرة الفرنسي ألان بورت، أين يتواجد الطرفان في مفاوضات جد متقدمة ولم تبقى إلا تفاصيل لترسميه كمدرب للخضر وقال لعبان: “نتفاوض حاليا حول تفاصيل العقد الذي سيربط الاتحادية بالفرنسي ألان بورت، ونحن قريبون جدا من الاتفاق وترسيم الأمور بشكل نهائي”، وفي حال تمكن لعبان من إتمام صفقة الفرنسي يكون قد نجح في التعاقد مع مدرب يملك سيرة ذاتية مشرفة مع المنتخبات وحقق الكثير خاصة مع المنتخب التونسي الذي أشرف عليه لأربع سنوات كاملة.

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