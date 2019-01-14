الرئيسية / آخر الأخبار / الفرنسي ألان بورت يقترب من تدريب منتخب كرة اليد :

الفرنسي ألان بورت يقترب من تدريب منتخب كرة اليد :

14 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كل الرياضات 50 زيارة

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان في تدخل عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن المدرب القادم للمنتخب الوطني للكرة الصغيرة رجال قد يكون بنسبة كبيرة الفرنسي ألان بورت، أين يتواجد الطرفان في مفاوضات جد متقدمة ولم تبقى إلا تفاصيل لترسميه كمدرب للخضر وقال لعبان: “نتفاوض حاليا حول تفاصيل العقد الذي سيربط الاتحادية بالفرنسي ألان بورت، ونحن قريبون جدا من الاتفاق وترسيم الأمور بشكل نهائي”، وفي حال تمكن لعبان من إتمام صفقة الفرنسي يكون قد نجح في التعاقد مع مدرب يملك سيرة ذاتية مشرفة مع المنتخبات وحقق الكثير خاصة مع المنتخب التونسي الذي أشرف عليه لأربع سنوات كاملة.
ب-ب

شاهد أيضاً

ساندرو يحذر جوفنتوس من نجم ميلان :

حذر البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر جوفنتوس، فريقه من لاعب ميلان، قبل المباراة المرتقبة بينهما، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved