بن زية يستأنف تدريباته مع فينرباتشي :

بعد غياب امتد لأكثر من ثلاثة أيام عاد الدولي الجزائري ياسين بن زية لتدريبات فريقه الجماعية، بن زية كان قد غاب بسبب إصابة عضلية وضيع بسببها لقاء ألكامار الودي الذي جرى قبل يومين، ياسين سيعمل بذلك على اللحاق بباقي أيام تربص أنطاليا وهو الذي كان يعول على هذا التربص كثيرا لإثبات أحقيته بالبقاء مع الفريق، وإقناع المدرب الجديد أونال .

مدرب فينرباتشي اجتمع به وأعد له برنامجا خاصا

بحسب موقع “سبوركس” التركي فإن مدرب فينرباتشي اجتمع ببن زية على انفراد، ليس هذا وفقط، بل أعد له برنامجا تدريبيا من أجل التعافي واللحاق ببقية زملائه، الموقع التركي السابق لم يكشف عن أسرار هذا الاجتماع، لكن قد يكون للرفع من معنويات بن زية ومطالبته بتقديم أفضل ما لديه في النصف الثاني من الموسم، وهو نفس ما حصل مع الجزائري الآخر إسلام سليماني قبل أيام .

هل سيبقى بن زية في ناديه الحالي ؟

اجتمع بن زية والمدرب أونال قد يعني بقاءه في الأخير، حيث قالت تقارير تركية أن المدرب يعول عليه لمساعدة الفريق على التعافي والتحسن في الترتيب وذلك لن يكون، إلا بالتألق وتسجيل الكثير من الأهداف، ويعيش بن زية حالة من اللاستقرار، حيث لا يعلم لحد الآن ما إذا كان سيبقى أو سيرحل، فكل يوم تصدر أخبار من هنا وهناك إما عن رحيله وإما عن بقائه، حيث رفض ناديه ليل الفرنسي استعادته وقطع إعارته وهو الذي كان واحد من ركائزه والنادي التركي دفع أموالا كبيرة لإقناع إدارة ليل بالتخلي عن خدماته .

بورقعة –ع

مرتبط