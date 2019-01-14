بن سبعيني يتألق ويقود ران لتحقيق الفوز :

قدم لاعب الخضر رامي بن سبعيني واحدا من أحسن لقاءاته هذا الموسم في مواجهة نادي نانت عشية أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة العشرين لليغ 1، رامي لعب تسعين دقيقة مثالية وكان موفقا في كل تدخلاته، حيث نجح في افتكاك كل الكرات ونجح في كل الصراعات الثنائية، أرضية كانت أم هوائية، وكان بن سبعيني تحت أنظار الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش مدرب نانت الذي وقف عاجزا أمام تألق بن سبعيني وبقية لاعبي ران الذين نجحوا في إيقاف سلسلة نتائجه الإيجابية منذ توليه زمام العارضة الفنية للكناري الفرنسي .

أراح بلماضي وأكد نيته في المنافسة على مركز أساسي

المستوى الراقي الذي قدمه بن سبعيني، أكد به أنه ليس حلا بديلا في خط الدفاع في المنتخب الوطني، وحديث البعض على أن ثنائية بلعمري وتاهرات لا يمكن أن تكون أمرا مسلما به، بن سبعيني أكد قدرته على افتكاك مكان أساسي وهو يبدو عازما على ذلك، تألق بن سبعيني في هذا الوقت سيريح الناخب الوطني كثيرا كيف لا والمنافسة ستكون في صالح الخضر أولا وأخيرا، بالعودة للقاء نشير إلى أن الجزائري الآخر مهدي زفان اكتفى بالجلوس على الدكة ولم يشارك.

بورقعة –ع

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