داربي عاصمي في ثمن النهائي ومواجهات مثيرة في ربع نهائي كأس الجزائر :

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي والربع نهائي من منافسة كأس الجزائر التي جرت أمس في مدرسة الفندقة بعين البنيان عن لقاءات متوازنة وأخرى مثيرة بين أندية الرابطة الأولى، حيث سيكون الداربي العاصمي بين نصر حسين داي وضيفه مولودية الجزائر قمة الدور ثمن النهائي والذي قد يعرف أيضا مواجهة قوية جدا أيضا إن تمكن وفاق سطيف من الفوز على بوسعادة في اللقاء المتأخر من الدور السادس عشر، حيث سيستقبل اتحاد العاصمة في لقاء ناري، وفيما يلي نتائج قرعة الدور ثمن النهائي:

اتحاد عنابة – أهلي برج بوعريريج

مستقبل بلدية الرويسات – شباب قسنطينة

مولودية وهران – نجم مقرة

شباب بلوزداد – سريع المحمدية

شبيبة بجاية – شباب بوقيراط

نادي بارادو – اتحاد الحراش

الفائز من (أمل بوسعادة – وفاق سطيف) يستضيف اتحاد الجزائر

نصر حسين داي – مولودية الجزائر

مباريات مثيرة في ربع النهائي

أما في لقاءات ربع النهائي والذي سيلعب هذه المرة ذهابا وإيابا فقد أسفرت القرعة عن مواجهات في القمة ستعرف صداما بين أندية الرابطة المحترفة، حيث سيواجه الفائز في اللقاء الأول بين عنابة والبرج الفائز من اللقاء السابع وقد يكون داربي الهضاب بين البرج وسطيف، فيما اللقاء الثاني سيجمع المتأهل من بطل الجزائر شباب قسنطينة ومستقبل الرويسات بالفائز من لقاء مولودية وهران ونجم مقرة، اللقاء الثالث سيكون بين الفائز من شباب بلوزداد وسريع المحمدية والفائز من لقاء النصرية والمولودية العاصمية، أما اللقاء الرابع سيجمع الفائز من شبيبة بجاية والفائز من بارادو واتحاد الحراش.

اللجوء إلى الوقت الإضافي في حال التعادل

أكد الأمين العام للفاف محمد ساعد أن الأندية التي سحبت أولا في لقاءات ربع النهائي، ستلعب الذهاب على أرضية ميدانها، فيما يلعب الإياب في أرضية ميدان الذي سحب ثانيا، وفي حال تعادل الفريقين بعد اللقاءين، فسيتم اللجوء إلى لعب الشوطين الإضافيين وعدم اللجوء مباشرة إلى الضربات الترجيحية.

حناشي ضيف الشرف ويكرّم من الفاف

بعد أن كرّمت الفاف وجوها رياضية في عملية الرقعة السابقة، ارتأت أمس تكريم الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند الشريف حناشي، الذي كان ضيف شرف حفل القرعة، قبل أن يتم تكريمه من رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي قال في هذا الصدد: “تكريم حناشي واجب وأمر منطقي، لأنه قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية، ونسعى دائما لتكريم الأسماء التي قدمت الكثير للكرة ونتمنى أن يكون هناك تكريم آخر له مستقبلا”.

مطمور أيضا حضر حفل القرعة

سجل الدولي الجزائري كريم مطمور تواجده بين الحضور في مدرسة الفندقة بعين البنيان بدعوة كضيف شرف والذي قال في تصريحات مقتضبة لمقدم الحصة: ” تشرفت بتسجيل هدف أمام مصر في ملعب تشاكر بالبليدة والذي فتح لنا أبواب التأهل إلى المونديال، لكن الحدث الأبرز في مسيرتي الكروية هي مباراة أم درمان، لأن الأحاسيس فيها لم تمح من ذاكرتي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي لقيناه والبلد كله كان وراءنا، دخلت عالم التدريب الذي أتمنى أن أوفق فيه بنيل شهادات أخرى، أطمح لنيل شهادة تدريب “يويفا برو” ومباشرة العمل في مجال التدريب.

ب-بكوش

مرتبط