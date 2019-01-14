دورتموند يتعاقد مع ليوناردو باليردي من بوكا جونيورز :

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسمياً منذ دقائق قليلة تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي قادماً من صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ونشر نادي بروسيا دورتموند الألماني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام، أكد فيه تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بعد نجاح الأخير بالمرور من الفحوصات الطبية في النادي الألماني.

وأكد البيان الذي نشره الموقع الرسمي لبروسيا دورتموند، أن المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي البالغ من العمر 19 عام فقط أنهى أوراق انتقاله إلى نادي السغنال إدونا بارك بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن تفاصيله ومدته.

وظهر المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بشكل رائع رفقة فريقه بوكا جونيورز العام الماضي في الدوري الأرجنتيني وكأس الليبرتادورس، حيث يمتلك الشاب البالغ من العمر 19 عاماً أعلى معدل تدخلات ناجحة بالدوري الأرجنتيني الممتاز بنسبة 79%.