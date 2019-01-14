سانتوس ينتظر رد ريال مدريد :

طالب سانتوس البرازيلي، ريال مدريد ببقاء اللاعب الشاب رودريغو لمدة 6 أشهر أخرى، داخل صفوف الفريق حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن رئيس النادي جوزيه كارلوس بيريز.

وصرح رئيس سانتوس لشبكة قنوات “غازيتا” البرازيلية: “قمنا بالفعل بإرسال الطلب لريال مدريد وننتظر ردهم. لقد كان الوقت مبكرًا بعض الشيء، لكننا قمنا بذلك كتدبير وقائي”.

كان الفريق الملكي، أتم تعاقده مع رودريغو منتصف العام الماضي، مقابل 45 مليون يورو.

ووقت توقيع الميرينغي مع اللاعب كان حينها قاصرًا، ولا يمكنه الانتقال للفريق، ولذا تم الاتفاق على استمرار اللاعب مع نادي سانتوس حتى جويلية من العام الجاري، وهو ما حدث مع فينيسيوس جونيور لاعب مدريد الحالي وقت انضمامه للفريق.

كان مدرب الفريق البرازيلي، الأرجنتيني خورخي سامباولي، أعلن في ديسمبر الماضي عقب توليه مسؤولية الفريق أنه سيكون من الأفضل بقاء اللاعب “لموسمين آخرين” مع الفريق حتى يكتمل نضجه.

ويتواجد رودريغو حاليًا في معسكر منتخب السليساو تحت 20 عامًا، للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية لتحت 20 عامًا.