الرئيسية / آخر الأخبار / سانتوس ينتظر رد ريال مدريد :

سانتوس ينتظر رد ريال مدريد :

14 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 36 زيارة

طالب سانتوس البرازيلي، ريال مدريد ببقاء اللاعب الشاب رودريغو لمدة 6 أشهر أخرى، داخل صفوف الفريق حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن رئيس النادي جوزيه كارلوس بيريز.

وصرح رئيس سانتوس لشبكة قنوات “غازيتا” البرازيلية: “قمنا بالفعل بإرسال الطلب لريال مدريد وننتظر ردهم. لقد كان الوقت مبكرًا بعض الشيء، لكننا قمنا بذلك كتدبير وقائي”.

كان الفريق الملكي، أتم تعاقده مع رودريغو منتصف العام الماضي، مقابل 45 مليون يورو.

ووقت توقيع الميرينغي مع اللاعب كان حينها قاصرًا، ولا يمكنه الانتقال للفريق، ولذا تم الاتفاق على استمرار اللاعب مع نادي سانتوس حتى جويلية من العام الجاري، وهو ما حدث مع فينيسيوس جونيور لاعب مدريد الحالي وقت انضمامه للفريق.

كان مدرب الفريق البرازيلي، الأرجنتيني خورخي سامباولي، أعلن في ديسمبر الماضي عقب توليه مسؤولية الفريق أنه سيكون من الأفضل بقاء اللاعب “لموسمين آخرين” مع الفريق حتى يكتمل نضجه.

ويتواجد رودريغو حاليًا في معسكر منتخب السليساو تحت 20 عامًا، للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية لتحت 20 عامًا.

شاهد أيضاً

ساندرو يحذر جوفنتوس من نجم ميلان :

حذر البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر جوفنتوس، فريقه من لاعب ميلان، قبل المباراة المرتقبة بينهما، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved