ساندرو يحذر جوفنتوس من نجم ميلان :

حذر البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر جوفنتوس، فريقه من لاعب ميلان، قبل المباراة المرتقبة بينهما، الأربعاء المقبل، بكأس السوبر الإيطالي بالسعودية.

وقال ساندرو، في تصريحات أبرزتها شبكة “سبورت ميدياست”: “النهائي دائمًا يكون من أصعب أنواع المباريات التي تُلعب، إنها مباراة واحدة، وهي مباراة قريبة من عودتنا بعد فترة من التوقف، حيث دائمًا لا نكون في قمة الجاهزية”.

وأضاف “اللعب في جدة؟ لقد كنت هناك بالفعل مع منتخب البرازيل وأعتقد أن السعوديين اتخذوا خطوة إلى الأمام. لديهم قاعدة مختلفة من الجماهير والثقافة، لكنني أعتقد أنه سيكون نهائي جيد”.

وتابع “أعتقد أن غونزالو هيغواين يريد أن يقدم مباراة كبيرة أمامنا، لذا يجب علينا أن نحذر منه وأيضًا من لاعبي ميلان الآخرين. لديه أيضًا لوكاس باكيتا الذي يعد لاعبا جيدا لأنه من الناحية الفنية هو قوي جدًا”.

وعلق ساندرو على أحداث العنصرية في الملاعب وقال: “لقد حدث ذلك مرات عديدة للغاية بالنسبة لي، في البرازيل والبرتغال، لكنني أعيش حياتي بدون التفكير في ذلك. بالطبع أنا آسف لسماع ذلك لأنه أمر غير جيد”.

وختم ظهير البيانكونيري: “دوري أبطال أوروبا هو هدفنا وبمثابة الحلم بالنسبة لنا والذي نريد تحقيقه”.