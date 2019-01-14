صحافة آرسنال تتحسر على رحيل بن ناصر :

نشر موقع “آرسنال نيوز” البريطاني المقرب من نادي آرسنال، كما يبدو من اسمه تقريرا عن الوضع الذي بات عليه الفريق، فبعد أن ظن الجميع أن النادي سيتحسن برحيل المدرب السابق أرسن فينغر، هاهي النتائج السلبية تعود وآرسنال قد لا يلعب مرة أخرى منافسة دوري الأبطال، الموقع السابق تحسر على رحيل بعض النجوم الشباب وقال أن بقاءهم كان سيفيد الفريق أكثر من اللاعبين الناشطين حاليا، حيث خص بالذكر المتألق الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي يقدم مستويات باهرة مع ناديه إيمبولي وبات محل أطماع كبار الأندية في إيطاليا وعلى رأسها روما نابولي وإنتر ميلان.

نادي آرسنال مازال يملك الحق في استعادته

الحديث عن بن ناصر و آرسنال، يعيدنا للتقارير التي تكلمت عن إمكانية عودته الصيف الماضي، تقارير إنجليزية قالت وقتها أن أرسن فينغر وضع بندا في عقد بيع اللاعب يتيح لناديه استعادة اللاعب، في حال رغب في ذلك لكن مع مراعاة سعره وقيمته الفنية، فيما ما معناه أن لآرسنال الأولوية في شراء اللاعب، فلو كان الآن يصل ثمنه لعشرة ملايين فإن لآرسنال الحق في شرائه بثمن أقل بمليون أو مليونين، ولو كان سعره عشرين مليونا فلآرسنال الحق في شرائه بثمن أقل بخمسة ملايين مثلا، وفي حال صحت هذه التقارير فإن استعادة بن ناصر حاليا تعتبر فرصة لا تعوض، حيث يقدم الجزائري مستويات أحسن بكثير من كل وسط آرسنال الحالي وعلى رأسهم المصري النني والألباني تشاكا وغيرهما ممن ينشطون في نفس مركزه .

بورقعة –ع

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