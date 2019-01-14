عبيد يلعب تسعين دقيقة وديجون دائما في منطقة الخطر :

ضيع نادي ديجون نقطتين ثمينتين جدا في سباق الحفاظ على مكانه ضمن أندية الدرجة الأولى، وذلك بتعادله بهدف لمثله مع نادي مونبوليي، التعادل أبقى رفقاء الدولي الجزائري مهدي عبيد في المركز 18 وهو مركز يؤدي بصاحبه للسقوط للدرجة الثانية الموسم المقبل، عبيد شارك في لقاء أمس أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى طيبا لأبعد الحدود، لكنه للأسف لم يكن كافيا ليساعد فريقه للخروج بكامل الزاد، وهو ما أزم وضعه كثيرا، ومن دون شك فإن عبيد كان يأمل في مساعدة فريقه على الفوز لكنه سيكون سعيدا من دون شك بمشاركته أساسيا ولعبه لقاء كامل، لأن ذلك سيرفع من أسهمه وسيساعده في كسب النقاط من ناحية المنتخب الوطني، بما أنه واحد من اللاعبين الموجودين تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي .

بورقعة –ع

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