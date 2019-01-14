كادامورو يستعد لخوض تجربة جديدة في قبرص :

كشفت تقارير فرنسية أن لاعب الخضر السابق لياسين بن طيبة كادامورو يستعد لخوض تجربة جديدة، التقارير قالت أن كادامورو سيلعب في الدوري القبرصي، حيث يسعى نادي “أو أن بي الأرمني” للتعاقد معه من أجل تعزيز دفاعه، حيث يحتل الصفوف الأخيرة وبات مهددا بالهبوط لذلك يسعى لجلب المدافع الجزائري، ومر كادامورو بمرحلة صعبة في نادي خيميناستيك من الدرجة الثانية الإسبانية ولم يلعب كثيرا منذ تعاقده معه بداية الموسم ( لم يستدع للقاء يوم أمس في الدوري) لذلك ترغب الإدارة في تسريحه، الوضع السيئ لخريج مدرسة سوشو قد يدفع به لقبول أي عرض، حتى لو كان هذا العرض من الدوري القبرصي، ورغم أنه لاعب دولي ولعب المونديال أيضا، إلا أن كادامورو لم يقدم مستوى جيدا وكانت أغلب تجاربه فاشلة، حيث لعب لحد الآن في عديد الفرق وأتيحت له الكثير من الفرص لكنه ضيعها كلها، ولعب كادامورو في أندية سوسييداد، مايوركا، أوساسونا وخيمناستيك من إسبانيا، كما لعب لسوشو ونيم في فرنسا من دون نسيان تجربته السويسرية مع سيرفيت جنيف.

بورقعة –ع

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