محرز يبحث عن التأكيد في مواجهة ولفرهامبتون :

سيكون لاعب الخضر رياض محرز على موعد سهرة اليوم مع فرصة أخرى للتأكيد، حيث يلتقي رفقة ناديه المان سيتي بنادي ولفرهامبتون في البريمرليغ، اللقاء سيكون هاما لمحرز ولبقية زملائه، حيث يسعى رياض للتألق مرة أخرى والتأكيد على أنه ليس لاعبا بديلا ولن يكون ذلك إلا بقيادة فريقه للفوز ولما لا التسجيل للقاء الثالث على التوالي، يشار إلى أن المان سيتي بحاجة للفوز أولا لرد الهزيمة السلبية التي حققها الفريق في الذهاب، وثانيا لمواصلة ملاحقة المتصدر ليفربول .

تقارير كثيرة تؤكد أن غوارديولا لن يعتمد على محرز

ككل جولة تعجز الصحافة الإنجليزية عن التنبؤ بتشكيلة المان سيتي التي ستدخل اللقاء، حيث كشف البعض أن بيب سيواصل الاعتماد على محرز مستغلا تألقه في اللقاء الماضي، في حين قال البعض الآخر أن بيب سيعود لخطته الأساسية وهي اللعب بساني وستيرلينغ وأن غياب الثنائي عن اللقاءين الماضيين كان لإراحتهما وفقط، ويبقى الكل في انتظار ما سيستقر عليه التقني الإسباني على أمل أن يكون استقراره على اختيار محرز الذي بات في حاجة ماسة للمشاركة من أجل العودة للتألق.

بورقعة –ع

مرتبط