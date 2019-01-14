مدرب فولهام: “سليماني هو اللاعب المناسب للفريق”

بعد فترة استقرار لم تدم طويلا عاد اسم الدولي الجزائري إسلام سليماني ليزين صفحات المواقع والصحف والتي عادت للتحدث عن رحيله، صحيفة “ذا الصن” البريطانية الشهيرة قالت يوم أمس أن سليماني مازال مطلبا ملحا لإدارة نادي فولهام حتى أنها سربت حوارا جانبيا قالت أنه جرى بين المدرب والمدير الرياضي للنادي، حيث شدد فيه المدرب الإيطالي على ضرورة التعاقد مع سليماني حين وصفه بـ ” اللاعب المناسب للفريق” ويعتبر رانييري من بين أكبر المعجبين بسليماني، حيث يسعى لضمه بعد أن نجح في ذلك لما كان مدربا لليستر سيتي .

فولهام نجح يوم أمس في ضم بابل وقد يتخلى عن سليماني

في الوقت الذي سربت فيه صحيفة “ذا الصن” هذا الحوار كانت إدارة فولهام قد نجحت في ضم المهاجم الهولندي رايان بابل لاعب بيشكتاش ، تقارير تركية قالت يوم أمس أن بابل غادر تركيا صوب لندن، حيث سيجري الفحوصات الطبية اليوم الاثنين قبل توقيع العقد، الحديث عن ضم فولهام لمهاجم قد يعني سقوط كل الأوراق الأخرى بما فيها سليماني، فمن المستبعد جدا أن تتعاقد إدارة النادي اللندني مع لاعبين في نفس المركز، في انتظار مستجدات أكثر في الأيام المقبلة وهل سيتخلى رانييري عن حلمه في ضم إسلام .

سليماني تلقى انتقادات لاذعة يوم أمس بعد مستواه المخيب في لقاء ودي

في سياق منفصل لعب ناد فينرباتشي لقاء وديا في تربصه الحالي في أنطاليا جمعه بنادي ألكامار الهولندي، اللقاء انتهى بفوز رفقاء سليماني بثلاثية مقابل هدفين وشارك فيها لاعب الخضر أساسيا لكنه للأسف قدم مستوى سيئا مرة أخرى، الصحافة التركية لم تترك الأمر يمر بسلام، حيث وجهت له نقدا لاذعا يوم أمس، وطالبته إما بالاستفاقة سريعا أو الرحيل بشكل أسرع، لأن بقاءه على هذا المستوى في مرحلة الإياب لن ينفع الفريق، بل على العكس قد يضره وقد يدفع به للدرجة الثانية الموسم المقبل .

بورقعة –ع

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