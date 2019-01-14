منافس رونالدو يطلب الانتقال إلى ريال مدريد :

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مساء اليوم الاثنين منذ قليل، أن نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم وهداف جنوى الإيطالي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المهاجم كريستوف بياتيك طلب من إدارة نادي جنوى الموافقة على انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت صباح اليوم الاثنين، أن ريال مدريد بدأ بالفعل يخطط للانقضاض على كريستوف بياتيك الصيف القادم لتدعيم صفوفه.

وشهد هذا الموسم تألقاً غير عادياً للمهاجم البولندي صاحب 23 ربيعاً، حيث ينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق وجوفنتوس الحالي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسجل كريستوف بياتيك 13 هدفاً حتى الآن في الدوري الإيطالي محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين بالكالشيو خلف المتصدر كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدف.