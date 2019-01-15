“إنفانتينو” بالمغرب للمشاركة في مؤتمر “الفيفا” لتطوير منظومة كرة القدم :

أكد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، قد وصل زوال أمس الاثنين إلى الأراضي المغربية، من أجل المشاركة في مؤتمر “الفيفا” لتطوير منظومة كرة القدم الذي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 15 و17 جانفي 2019، حيث وجد إنفانتينو، في استقباله كل من رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، وأحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

المؤتمر لدراسة تطوير كرة القدم النسوية

سيكون المؤتمر الذي سيشرف أكد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات صحافية، “إن مؤتمر مراكش سيعرف دراسة العديد من القرارات التي تهم تطوير كرة القدم عموما وكرة القدم النسوية على الخصوص”.

رئيس “الفيفا” سيستشير الأفارقة حول فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات 2022

مشيرا في حديثه إلى أن “الفيفا” ستستمع خلال المؤتمر إلى مقترحات الاتحادات الكروية للرفع من عدد المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستجرى بقطر.

لقجع يشيد بمكانة المغرب لدا “الكاف” و”الفيفا”

من جانبه، أشاد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمختلف وسائل الإعلام المحلية التي كانت حاضرة لاستقبال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمكانة المغرب لدا أعلى هيئة دولية لكرة القدم حين صرح قائلا: “إن احتضان المغرب هذا المؤتمر الدولي لتطوير منظومة كرة القدم، يؤكد مكانة بلادنا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والثقة التي تضعها فيه”.

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