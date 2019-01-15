“الفاف” برمجت مواجهة السنغال وكوت ديفوار شهر ماي القادم

بعد أن رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قبل أسابيع عدة، اتفاقها مع الاتحادية التونسية لكرة القدم على إجراء مواجهة ودية بين محاربي الصحراء ونسور قرطاج في شهر مارس القادم، شرع الناخب الوطني في التفكير بشكل جدي في التربص الذي يسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة والتي ستحتضنها مصر، حيث يرغب مدرب الدحيل السابق في لعب لقاء تحضيري ضد منتخبين إفريقيين، وهذا من أجل الاحتكاك أكثر مع منتخبات القارة السمراء بعد الاحتكاك بمنتخب تونس من شمال إفريقيا.

“الفاف” رسمت الاتفاق مع الاتحاديتين السنغالية والإيفوارية

في ذات السياق، سارعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لربط عديد الاتصالات من أجل ضبط برنامج الخضر التحضيري وتمكين رفقاء مبولحي من التباري وديا مع منتخبين قويين في ماي القادم، حيث توصلت إلى اتفاقين مبدئيين مع كل من الاتحادية السنغالية لكرة القدم وكذا الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم يرميان إلى التباري وديا قبل نهائيات أمم إفريقيا المقررة بين جوان وجويلية في مصر.

الاتفاق سيلغى في حالة وقوع الخضر مع أحد المنتخبين في القرعة

من جهة ثانية فإن الاتفاق المبدئي الذي حدث بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم واتحاديتي السنغال وكوت ديفوار من أجل برمجة لقاءين أمام كل من أسود التيرانغا والفيلة في ماي، قد يلغى بشكل آلي في حالة وقوع الخضر في المجموعة تضم السنغال أو كوت ديفوار يذكر أن قرعة نهائيات الكان سوف سيتم سحبها شهر أفريل القادم.

الناخب الوطني لم يفصل بعد في مكان إجراء التربص التحضيري

على صعيد آخر، لا زال الناخب الوطني جمال بلماضي لم يفصل بعد في مكان إجراء التربص التحضيري الذي يسبق فعاليات كان 2019 المقررة بالملاعب المصرية، حيث لا يريد مدرب الدحيل السابق التسرع في اختيار المكان قبل الإلمام بكل تفاصيل الظروف المناخية التي ستعرفها الشقيقة مصر طيلة فترة احتضانها لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

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