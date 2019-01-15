الملالي يعود لقائمة أنجي بعد غياب طويل :

أعلن مدرب نادي أنجي ستيفان مولان عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء بوردو، والذي سيقام اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ17 ( لقاء متأخر) ضمن الليغ 1، الموقع الرسمي للنادي عنون خبره عن اللقاء بعودة الملالي، حيث يعود الجزائري للظهور بعد غياب طويل جدا، ومن دون شك فإن عودة الملالي ستكون في صالحه في حال شارك، كما أنها قد تكون مؤشرا على بقائه في النادي لغاية نهاية الموسم، وهو الذي اقترب كثيرا من الرحيل، يشار على أن عديد الأندية الجزائرية والتونسية ترغب في الاستفادة من خدمات خريج مدرسة بارادو لكن مسيري أنجي مازالوا يرون فيه لاعبا مفيدا.

ع- ب

مرتبط