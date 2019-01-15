بيتر تشيك يعتزل كرة القدم بنهاية الموسم :

أعلن حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي، بيتر تشيك، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الكروي الجاري.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة كتب من خلالها أنه بحلول موسمه العشرين كلاعب كرة قدم، حان الوقت لاعتزال اللعبة.



وكتب اللاعب في بيان اعتزاله أيضًا.. “لقد لعبت 15 عامًا في الدوري الإنجليزي وفزت بكل لقب ممكن، أشعر أنني حققت كل شيء لعبت من أجله، سأستمر في العمل الجاد بأرسنال على أمل الفوز بلقب آخر هذا الموسم، ثم سأتطلع لرؤية ما تخبئه لي الحياة بعيدًا عن الملاعب”.

ويعتبر تشيك (36 عامًا) أحد رموز حراسة المرمى في حقية البريميرليغ، بعدما فاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي جميعهم مع تشيلسي، خمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي منهم واحدًا رفقة أرسنال، 3 ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية، 6 ألقاب لكأس الدرع الخيرية، لقبًا وحيدًا لكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.. فضلًا عن اقتناص لقب لاعب الموسم في تشيلسي 7 مرات وأفضل لاعب تشيكي 7 مرات أيضًا.

بدأ الحارس الدولي التشيكي مشواره بالملاعب الإنجليزية عام 2004 عندما انتقل إلى تشيلسي قادمًا من ستاد رين الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 13 مليون يورو، واستمر في صفوف البلوز حاصدًا معهم الجوائز والألقاب حتّى صيف 2015 عندما انتقل إلى أرسنال بمبلغ 14 مليون يورو.

ومنذ بداية الموسم الحالي تقلصت مشاركاته مع الغانرز بفضل وصول الحارس الألماني بيرنارد لينو، حيث حمى تشيك عرين أرسنال 7 مرات فقط في بطولة الدوري الإنجليزي من أصل 22 مباراة.