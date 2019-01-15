تاهرات: “كأس إفريقيا حلم تمكنت من تحقيقه”

عاد لاعب لانس والمنتخب الوطني مهدي تاهرات للظهور من جديد بتصريح جديد وهذه المرة للموقع الرسمي لناديه، تاهرات تكلم عن جوانب عدة ومن بينها المنتخب الوطني، لاعب باريس أف سي السابق عبر عن سعادته الكبيرة بتمثيل المنتخب مرة أخرى وأكد أنه كان طموحه منذ صغره: “منذ بدايتي في عالم الاحتراف وأنا أحلم بحمل القميص الوطني يوما ما، لقد كنت أحلم دائما بأن أمثل بلدي في منافسة قارية وها هي الفرصة تتاح لي، أعتقد أنني صرت قريبا جدا من تحقيق هذا الحلم ” ويقصد به الكان.

“مازال أمامي الوقت الكافي للتحسن أكثر”

رغم أنه حجز مكانه ضمن المجموعة وربما كأساسي وبشهادة جميع المختصين، إلا أن مهدي تاهرات كشف أنه مازال بحاجة للعمل، حيث قال أنه سيعمل بقوة في الفترة المقبلة وفي هذا الشأن قال: “أعتقد أنني بت مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالعمل، الوقت أمامي من أجل تحسين وضعي ( فنيا وبدنيا) لأن لعب الكان لا يكون بالكلام بل بالعمل الدؤوب وعلي أن أعمل بقوة من أجل إقناع الناخب الوطني أكثر وأكثر “، ويلقى تاهرات منافسة كبيرة في مركز قلب الدفاع، حيث يضم المنتخب في نفس مركزه لاعبين مميزين على غرار بلعمري، بن سبعيني، ماندي من دون نسيان حساني، حليش، بدران وغيرهم كثير .

“لن أحرق المراحل وتركيزي سيكون منصبا على لانس في الفترة المقبلة”

بعيدا عن المنتخب تحدث مهدي تاهرات أيضا عن ناديه لانس، تاهرات قال أنه يركز حاليا على فريقه من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وأضاف: “مازلت مركزا بقوة مع فريقي، أنا لا أحرق المراحل ولا فكر فقط من الآن في لعب كأس إفريقيا، علي أن أركز أيضا على فريقي لانس وتحقيق الأهداف التي سطرتها الإدارة في بداية الموسم” وسبق لتهرات أن أكد في تصريح سابق عن رغبته في قيادة فريقه لانس من أجل الصعود وأنه لن يفكر في تغيير الفريق في حال نجح في ذلك.

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