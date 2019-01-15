تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد :

يدرك نادي تشيلسي الإنجليزي إمكانية فقدان نجمه الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب خط الوسط في نهاية الموسم الحالي، في ظل الاهتمام الكبير من عمالقة أوروبا بضمه، خاصة ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد وضع الجناح البلجيكي الطائر هازارد على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يراه خيار مثالي لتعويض الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل لجوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

صحيفة التليغراف البريطانية ذكرت أن ريال مدريد يعرف أنه يتعين عليه دفع 112 مليون يورو،حال رغبته في الظفر بخدمات النجم البلجيكي في الموسم المقبل.

إدارة النادي اللندني قيمت سعر لاعبها المتألق بهذا المبلغ، خاصة مع قرب انتهاء عقد اللاعب في قلعة ستامفورد بريدج، حيث ينتهي في صيف عام 2020.

بدوره هازارد سيقرر مستقبله في العاصمة الإنجليزية لندن في نهاية الموسم، سواء بتجديد عقده مع البلوز أو الانتقال إلى ريال مدريد والرحيل عن الدوري الإنجليزي بشكل نهائي.

اللاعب البلجيكي يريد أن يعرف تحركات النادي الملكي في إمكانية تقدم عرض قوي لإدارة ناديه من أجل الظفر بخدماته في الصيف، حيث ينتظر لنهاية الموسم مع فريق لندن دون التوقيع على عقد جديد.

النادي الإنجليزي يرغب في حسم مستقبل هازارد في أقرب وقت ممكن، وهو ماعبر عنه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي طالب بالحفاظ على خدمات الجوهرة البلجيكية.

ساري قال:” أنا لست الرئيس، لا أعتني بالسوق، أنا المدرب وأريد أن أتحدث عن هازارد وما يفعله على أرضية الميدان، لكن علينا حل المشكلة”.

مدرب نابولي السابق أكد استمرار هازارد في صفوف البلوز في شهر ديسمبر الماضي، نافياً رحيله في سوق الانتقالات الشتوية لريال مدريد، ليتأجل مستقبل اللاعب للصيف.

في الوقت الذي أمن النادي الإنجليزي نفسه من إمكانية مغادرة اللاعب البلجيكي، حيث قام بصفقة قوية من بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع اللاعب الأمريكي بوليسيتش مقابل 64 مليون.

لكن اللاعب الأمريكي لن ينضم في انتقالات الشتاء لصفوف تشيلسي، حيث سيبقي مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

هازارد أثار الجدل عدة مرات حول مستقبله والشكوك بشأن استمراره مع تشيلسي، بعد حديثه عن عقده وملف التجديد مع البلوز قائلاً:” في جانفي سأستمر بعقد لمدة عام واحد، لكن إذا لم أجدد، فإن الرحيل ممكن، الصيف المقبل هو احتمال، لكن يمكن أن أكمل بقية مسيرتي في تشيلسي”.

إيدين لمح مراراً وتكراراً عن حبه للميرينغي الإسباني في عدة مناسبات، تاركا الباب مفتوحاً أمام عملاق العاصمة للتوقيع معه واللعب بقميصه في الموسم الجديد.

يذكر أن ريال مدريد ينوي فتح خزائنه في الصيف المقبل لإبرام صفقات مدوية من العيار الثقيل لتعزيز صفوف الفريق، خاصة في ظل المستويات المتدنية التي يقدمها، منذ رحيل الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو.