جوفنتوس يخطط لصفقة شتوية من تشيلسي :

قال تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مدافع تشيلسي، دخل ضمن اهتمامات نادي جوفنتوس، في فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن جوفنتوس يرغب في إنقاذ إيمرسون بالميري، الظهير الأيسر لتشيلسي، من الجلوس المستمر على مقاعد بدلاء البلوز.

وأشارت إلى أن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز، يريد إيجاد بديل قوي للنجم البرازيلي أليكس ساندرو، في ظل الاعتماد المستمر عليه في الجانب الأيسر للبيانكونيري.

وكان وكيل أعمال إيمرسون قد أشار إلى أن موكله قريب من الرحيل عن صفوف تشيلسي باقترابه من أحد الأندية الكبيرة في أوروبا، ولكنه رفض الكشف عن اسم هذا النادي.

وانضم إيمرسون، إلى تشيلسي، في جانفي الماضي قادما من روما الإيطالي، بطلب من المدرب السابق للبلوز أنطونيو كونتي، لكنه فشل في الحصول على مركز أساسي في تشكيلة البلوز، بسبب تألق الإسباني ماركوس ألونسو.