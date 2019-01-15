رئيس إيمبولي: “بن ناصر سيبقى معنا لغاية الصيف على الأقل”

عاد رئيس نادي إيمبولي فابريسيو كورسي للحديث مجددا عن ميركاتو فريقه والذي يتصدره الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رئيس إيمبولي أدلى بتصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو، حيث سئل عن ميركاتو الفريق وفي هذا الشأن قال:” لا شيء يذكر لن نقوم بأي شيء في سوق الانتقالات الحالي وعندما نفعل شيئا ما لا تقلق سأقوم بإخبارك، أما بخصوص بن ناصر فإنني أؤكد بقاءه، بن ناصر سيبقى معنا لغاية الصيف على الأقل”.

كورسي: “روما لم يقدم لنا أي عرض ملموس”

تأكيد رئيس إيمبولي على بقاء بن ناصر يأتي كضربة قوية لإدارة روما التي تسعى جاهدة لإقناع الموهبة الجزائرية، كورسي لم يتوقف فقط عند تأكيد خبر بقاء بن ناصر بل أكد أن روما لم يتقدم بأي عرض وقال:” بالنسبة لروما أؤكد لكم أنهم لم يقدموا لن أي عرض ملموس” ولم يكشف رئيس إيمبولي ماذا يقصد بعرض ملموس، ولو أنه أكد بصورة غير مباشرة وجود مفاوضات بين الناديين من جهة بين روما ووكلاء بن ناصر من جهة أخرى.

صحافة روما تؤكد اقتراب اللاعب وحسم الصفقة

يبدو أن لهجة رئيس إيمبولي تتغير بعد كل لقاء، فبعد أن نفى بالمطلق في وقت سابق رحيل اللاعب صوب روما، هاهو يتكلم عن عدم وجود عرض ملموس، صحافة روما واصلت التأكيد على أن بن ناصر سيكون لاعبا في الفريق سواء في الأيام المقبلة أو في الصيف القادم على أقصى تقدير، حيث قالت أن المدرب دي فرانشيسكو مهتم كثيرا بضم الجزائري وسيضعه على رأس أولوياته، يشار إلى أن مدرب نادي روما أشاد كثيرا في تصريحات سابقة ببن ناصر، ولم يتردد حين وصفه باللاعب المهم واكتشاف الموسم.

ع- ب

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