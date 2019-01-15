رابطة الدوري الألماني تهدد بالتصعيد ضد اليويفا والفيفا :

قال كريستيان شيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، اليوم الثلاثاء إن ألمانيا سوف تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تم نقل مباريات الأندية بالبطولات القارية لتقام في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال شيفرت، خلال حفل استقبال في الرابطة: “نحن حاسمون بشأن الأفكار المحتملة لتوسيع نطاق البطولات الخارجية، لتقام المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تعتبر مواعيد معتادة لمباريات الدوري المحلي”.

وأضاف موجهًا كلامه للأندية والاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي لكرة القدم (فيفا): “إذا تم تخطي هذا الخط الأحمر سننظر أيضا إلى الإجراءات القانونية. عطلات نهاية الأسبوع هي قلب كرة القدم”.

وتابع: “أي خطط لنقل مباريات دوري الأبطال من منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع سيهز كرة القدم في صميمها”.

وأثنى شيفرت على الفريقين الكبيرين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بسبب موقفهما الواضح أمام أي تعديلات والتي تتضمن أيضًا إقامة بطولة الدوري الأوروبي 2 في 2021-2022، والخطط المزعومة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وانتقد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني خطط دوري السوبر خلال حفل الاستقبال اليوم الثلاثاء، قائلا: “الدوري المحلي هو الأهم ودوري السوبر سيكون مثل دوري أبطال أوروبا”.