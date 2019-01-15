عطال وبن سبعيني يدخلان تشكيلة الجولة من الدوري الفرنسي :

بعد مستواه المميز جدا ضد نانت قبل يومين وجد لاعب الخضر رامي بن سبعيني نفسه في تشكيلة الدوري الفرنسي الليغ 1، موقع “هو سكورد” الخاص بالإحصائيات نشر يوم أمس تشكيلة الأسبوع والتي عرفت تواجد بن سبعيني إلى جانب أحسن المتألقين في الجولة، رامي وكما أشرنا إليه في عدد أمس تألق بقوة وكان واحدا من أحسن لاعبي اللقاء وتواجده ضمن الأحسن في الأسبوع ليس بالمفاجئ .

تواجد عطال جاء بعد تألقه ضد بوردو

إلى جانب بن سبعيني عرفت تشكيلة الأسبوع تواجد لاعب نيس يوسف عطال، هذا الأخير نال تقييما ممتازا جدا من عديد المواقع واختير بفضل ذلك ضمن تشكيلة الجولة، وكما كان عليه الحال مع رامي قدم يوسف مستويات هائلة ضد نادي بوردو نال على إثرها تقييما وصل لـ7.5 من موقع “هو سكورد” وهو من أعلى التقييمات في اللقاء والجولة ككل، ويعتبر تواجد عطال في تشكيلة الأسبوع حدث عادي، حيث حجز لنفسه مكانا في تشكيلة الجولة عديد المرات في الأسابيع الماضية .

بمستواهما الحالي سيضمنان مكانا مع المنتخب

تواجد لاعبين جزائريين في نفس التشكيلة أمر يدعو للفخر، كما أنه أمر سيسعد الناخب الوطني جمال بلماضي كثيرا، فبن سبعيني لاعب متعدد مناصب ( اختير أحسن لاعب في مركز الظهير الأيسر وليس مركزه الاعتيادي في المحور) ويمكن لبلماضي أن يزج به في مركزين في المحور وفي مركز الظهير وتألقه أولا وأخيرا في صالح المنتخب، أما عطال فإنه وصل لمستوى سيمكن باقي لاعبي الخضر من الاعتماد عليه على أمل أن يواصل على نفس النهج لغاية الكان وأن تبتعد عنه الإصابات التي تعتبر أول عدو له .

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