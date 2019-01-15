فالفيردي يبلغ إدارة برشلونة بهوية المهاجم الجديد :

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن إرنستو فالفيردي يرغب في حسم ملف المهاجم الجديد للبلوغرانا من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمعاونة لويس سواريز في مهمته كرأس حربة رئيسي داخل الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي استقر على النجم الاوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الإسباني والذي سجل 12 هدفا في مسابقة الليغا الإسبانية.



والغريب أن المهاجم الذي يرغب فالفيردي في ضمه من جيرونا يبلغ من العمر 32 عاما وهو ما يضع الضغوطات على الإدارة من أجل ضرورة البحث عن مهاجم جديد صغير في السن بعد فترة .

ويملك برشلونة علاقات طيبة مع إدارة جيرونا باعتبار أن ابناء مونتيليفي ينتمون إلى إقليم كتالونيا فضلا عن أن سن ستواني الكبير لن يسمح برفع سعره بأي حال من الأحوال.

وكان فالفيردي قد أكد أن من أهم شروط المهاجم القادم لفريق برشلونة هو قدرته السريعة على الانسجام كي لا يتكرر الموقف مع الكثير من اللاعبين الذين فشلوا في التأقلم مع أوضاع الفريق مثل ياري مينا ومارلون سانتوس ودوغلاس بيريرا وأندري غوميز وغيرهم من الأسماء التي رحلت عن الفريق دون أن تترك أي بصمة لها.

ومن جانبها وصفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اهتمام برشلونة بالمهاجم كريستيان ستواني بالقنبلة غير المتوقعة خاصة أن اللاعب لم يكن في الحسبان خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة تخلى عن مهاجمه منير الحدادي مقابل نحو مليون يورو لصالح نادي إشبيلية بعدما رفض اللاعب التجديد وقررت الإدارة تحقيق أي استفادة مادية من وراءه لاسيما أن عقده ينتهي في جوان 2019.

وفي نفس الوقت رحل باكو ألكاسير إلى صفوف بروسيا دور تموند الألماني مقابل نحو 23 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات وهو الآن من أهم لاعبي النادي الفاستيفالي بفضل أهدافه الغزيرة التي يهز بها شباك المنافسين.

ودخل الكثير من المهاجمين دائرة اهتمام برشلونة في الفترة الماضية بداية من المكسيكي هيرفينغ لوزانو نجم بي أس في أيندهوفن الهولندي ومرور بالأوروغوياني ماكسي غوميز رأس حربة سيلتا فيغو الإسباني.

وكانت الكثير من التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي في الاعتماد على أكاديمية لامسيا في تصعيد المهاجم الواعد أبيل رويز ولكن تبقى الإصابة التي تعرض لها وستدفعه للغياب لعدة أشهر عاملا في استبعاد الفكرة رغم أن اللاعب يعد المهاجم الأول لمنتخب شباب إسبانيا.