مدير جنوى يغلق الباب أمام ميلان وجوفنتوس :

علق ماريو دوناتيلي، المدير الرياضي لجنوى، على موقف بعض نجوم الفريق، المرتبطين بالرحيل، خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ميلان في التعاقد مع كريستوف بياتيك، مهاجم وهداف جنوى، فيما يسعى جوفنتوس ونابولي لضم كريستيان روميرو، مدافع جنوى.

وقال ماريو، في تصريحات بحسب موقع “توتو ميركاتو ويب”: “بياتيك كان شخصًا غير معروف في بداية الموسم، هو لاعب شاب، كان حدسا رائعا من بريزيوسي، رئيس النادي، في التعاقد معه”.

وأضاف “كانت لدينا الثقة والإيمان في مهارات اللاعب، لقد وصل إلى هنا بتواضع كبير، جعل نفسه متاحًا للمجموعة وعمل بقوة، سجل العديد من الأهداف، أمر طبيعي أن يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا وأوروبا”.

وحول رغبة نابولي في ضم روميرو، وإمكانية تعاقد جوفنتوس مع اللاعب ذاته، صرح مدير جنوى “نابولي لم يبدٍ اهتمامه، وهناك الكثير من الأندية التي تريد التعاقد معه”.

وختم “جنوى تحتضن جواهرها الآن، لا أحد سيتحرك من هنا”.