مطمور:”الخضر قادرون على إحداث المفاجأة في مصر ولا يجب انتقاد بلماضي كثيرا”

كان لاعب الخضر السابق كريم مطمور من نجوم حفل قرعة كأس الجمهورية ومن ضيوف شرفها، مطمور أدلى بتصريحات للإعلام الجزائري بعد نهاية مراسيم القرعة، حيث تكلم عن وضعه وقال: “أنا الآن في مجال التكوين لأصبح مدربا لقد حصلت على شهادة الاتحاد الأوروبي “أ” لكني أسعى الآن للحصول على أعلى درجات التدريب، وهي شهادة الاتحاد الأوروبي للمحترفين من أجل الدخول في هذا المجال بشكل نهائي “.

“أم درمان ستبقى راسخة في ذهني”

بعد الحديث عن نفسه انتقل مطمور للحديث عن المنتخب الوطني كريم تكلم عن الفترة الزاهية التي كان فيها نجما للخضر، حيث قال:” بداية أملك ذكريات رائعة مع المنتخب الوطني منها هدفي في مرمى مصر في لقاء الذهاب ( فزنا بثلاثية مطمور جبور غزال ) لكن أجمل وأحسن ذكرى تبقى لقاء أم درمان والتأهل لكأس العالم، لقد كانت أياما رائعا خاصة مع ذلك المد الشعبي والرسمي الذي كان وراءنا، الجزائر كلها كانت وراءنا في ذلك القوت” .

“علينا ألا ننتقد بلماضي في كل مناسبة”

في سياق الحديث عن المنتخب الوطني تحدث مطمور أيضا عن المدرب الجديد جمال بلماضي، وككل أعضاء جيل 2010 دعم مطمور بلماضي بقوة وطالب الكل بمساندته حين قال:” علينا أن نثق في بلماضي فهو المدرب المناسب للمنتخب الوطني وعلينا منحه بعض الوقت من أجل العمل، علينا أن ندعمه بقوة وألا ننتقده بعد كل تعثر، بلماضي أثبت سابقا أنه مدرب مميز لما كان يدرب في قطر، وهو الآن يقوم بعمل كبير مع المنتخب الوطني” .

“لا يوجد مرشح قوي للكان والخضر قادرون على تقديم مستوى جيد”

في الأخير تحدث مطمور عن حظوظ الخضر في الكان المقبل، مطمور أكد على أن حظوظ كل المنتخبات في كأس إفريقيا المقبلة متساوية، حتى مع مصر منظم الدورة وأنهى حديثه قائلا:” الخضر مع بلماضي قدموا مستويات جيدة وتحسنوا كثيرا وأتمنى أن يواصلوا التحسن في الكان ويقدموا مستوى جيد، بالنسبة للمرشحين فلا أرى مرشحا قويا وفوق العادة، كل الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية مرشحة للفوز بهذه الكأس، صحيح أن مصر هي منظم الدورة وفريق جيد لكني لا أراه مرشحا فوق العادة للفوز بهذه الكأس، الحظوظ في الكان المقبلة أراها متساوية” .

بورقعة بن عزوز

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