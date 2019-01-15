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موناكو محروم من صفقاته الشتوية أمام نيس

15 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 55 زيارة

سيكون تييري هنري، المدير الفني لموناكو، محروما من خدمات صفقاته الشتوية خلال مباراة الديربي أمام نيس، غدا الأربعاء، في الدوري الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن سيسك فابريغاس ونالدو وفودي بالو توريه لن يكون مسموحا لهم بالمشاركة أمام نيس، لأنها مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالدوري.

وأشارت إلى أن لقاء موناكو ونيس كان مقررا له في ديسمبر الماضي، إلا أنه تأجل بقرار أمني في ظل مظاهرات الاحتجاج المعروفة إعلاميا بالسترات الصفراء، ولم يكن هذا الثلاثي متواجدا بصفوف فريق الإمارة في ذلك التوقيت.

ولفتت إلى أن موناكو قد يفتقد أيضا لخدمات مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو، وحارس المرمى الكرواتي دانييل سوباسيتش.

في المقابل، تدرب جبريل سيديبيه ظهير أيمن الفريق بشكل طبيعي مما يزيد من حظوظه في المشاركة أساسيا.

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