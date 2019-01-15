وست هام يحبط تشيتشاريتو :

رفض وست هام يونايتد الإنجليزي، التخلي عن لاعبه الدولي المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو”، لفالنسيا الإسباني.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن تشيتشاريتو اتفق مع فالنسيا، ووافق على خفض أجره السنوي، إلا أن وست هام وقف في وجه رغبة اللاعب والنادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن وست هام يرفض رحيل لاعبه هذا الشهر، خاصة أن العديد من التقارير تشير إلى أن مهاجمه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، سيرحل إلى الصين في جانفي الجاري.

وحاول فالنسيا الحصول على المهاجم المكسيكي الدولي، لدعم هجوم الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي، لكن يبدو أن العملية أصبحت معقدة.

يذكر أن تشيتشاريتو يعرف أجواء الدوري الإسباني، حيث لعب لمدة موسم واحد معارًا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.