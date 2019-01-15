يايا توريه: “رافائيل ماركيز أفضل من بيكيه 10 مرات”

تغزل اللاعب الدولي الإيفواري يايا توريه نجم ناديي برشلونة ومانشستر سيتي السابق في، زميله المدافع المكسيكي رافائيل ماركيز، خلال اختياره لتشكيلته المفضلة.

صحيفة ماركا الإسبانية نقلت تصريحات يايا توريه خلال تواجده في مقابلة عبر سكاي سبورتس، أكد خلالها تفوق رافائيل ماركيز على الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الحالي.

ويرى النجم الإيفواري أن ماركيز هو أفضل عشر مرات من بيكيه في خط الدفاع، مشدداً على أنه واحداً من الدفاعات الصعبة التي قابلها في مشواره الكروي.

وقال لاعب أولمبياكوس اليوناني السابق:” ماركيز هو أحد أصعب أنواع الدفاعات التي أعرفها، لكن لا يتذكره أحد بسبب عدم لعبه في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف:” عليكم الذهاب إلى يوتيوب من أجل رؤيته ومتابعته، كان مدافع قوي ومميز، هو أفضل من جيرارد بيكيه 10 مرات”.

وأردف:” بيكيه قد يقفز في الهواء أعلى منه، قد يكونوا متشابهين في الكثير، لكنني سأظل أقول أن ماركيز أفضل منه بعشر مرات، هو جيد جداً، لقد وقعت في حبه”.

وظهر أسطورة كرة القدم الإفريقية، يايا توريه، أمس الإثنين ضيفًا على قنوات “سكاي سبورتس” لتحليل مباراة فريقه السابق مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق السماوي وعلى أرضية ملعب الاتحاد، تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل هدفين للبرازيلي غابريل خيسوس في الشوط الأول، فيما أضاف كونور كوادي قائد الذئاب هدفًا بالخطأ في مرماه بالفصل الثاني إثر توزيعة خادعة من كيفين دي بروين.

توريه (35 عامًا) ظهر على شاشات سكاي سبورتس بدعوة من القناة، وتوقع الجميع توجيه انتقادات لاذعة من النجم الإيفواري إلى المدرب بيب غوارديولا الذي تتميز علاقته معه بالاضطراب والفتور، خاصة بعد وصف توريه إياه بالعنصري قبل عامين.

لكن توريه بدا هادئًا ومُركزًا أكثر على سير مجريات اللقاء، ما زاد الحلقة إثارة كان اختياره لأفضل تشكيلة لعب معها خلال مسيرته الكروية وهي اللقطة الأبرز في ليلة الإثنين على شاشات سكاي سبورتس.

واختار النجم الفائز بالبريميرلغ 3 مرات رفقة مانشستر سيتي، الرسم التكتيكي 3-1-6 لتشكيلته.. 3 قلوب للدفاع، لاعب وسط واحد، وستة مهاجمين.



توزيع اللاعبين بالنسبة للأندية كان لبرشلونة نصيب الأسد منها بواقع ستة لاعبين، ثم مانشستر سيتي بأربعة وأخيرًا لاعبًا واحدًا من صفوف المنتخب الوطني الإيفواري وهو بالتأكيد ديديه دروغبا.

تشكيلة توريه خلت من بعض الأساطير على غرار رونالدينيو غاوتشو وتشابي هيرنانديز زميليه السابقين ببرشلونة، أيضًا لم تتضمن زميله السابق بسيتي دافيد سيلفا.

وجاء تشكيلة يايا توريه المختارة كالتالي:

في حراسة المرمى إيدرسون

في خط الدفاع: كومباني، كارليس بويول، رافائيل ماركيز

في خط الوسط: إنييستا ، ساني، ميسي ،هنري

في خط الهجوم: أجويرو، دروجبا ، صامويل إيتو.