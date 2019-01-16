آرسنال يعثر على بديل أوزيل في بايرن ميونخ :

يسعى آرسنال الإنجليزي لتعزيز خط وسط ميدانه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتعويض الألماني مسعود أوزيل الذي انخفض مستواه بشكل كبير منذ بداية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن آرسنال وضع الكولومبي خاميس رودريغيز ضمن قائمة تعاقداته المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفريق اللندني يفكر في استعارة رودريغيز للأشهر الستة المقبلة، وسوف تكون تكلفته في هذه الحالة 3 ملايين إسترليني فقط.

ويلعب رودريغيز حاليًا في بايرن ميونخ الألماني في صفقة إعارة لمدة عامين كلفت خزائن البافاري 11.5 مليون إسترليني، مع خيار الشراء مقابل 39.5 مليون عندما تنتهي فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني رودريغيز من قلة المشاركة مع المدرب الحالي لبايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، علمًا بأن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ هو من تعاقد مع اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن بايرن ميونخ سيترك رودريغيز إذا دفع آرسنال 3 ملايين إسترليني، والتي ستكون من حق ريال مدريد خلال آخر 6 أشهر من إعارته.

يذكر أن أوناي إيمري مدرب آرسنال أكد في تصريحات سابقة أن فريقه لا يستطيع دفع ثمن لاعبين في الشتاء الحالي، بينما يستطيع الحصول على لاعبين على سبيل الإعارة.