بلماضي سيلاقي عوار في الساعات القادمة :

يتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي في فرنسا لمعاينة بعض لاعبي الخضر الناشطين في البطولة الفرنسية وهي الفرصة من أجل الاجتماع بلاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار من أجل إقناعه بتقمص ألوان المنتخب الوطني رغم أنه يلعب حاليا مع آمال الديكة، وسيكون الناخب الوطني أمام تحد صعب جدا لإقناع واحد من النجوم الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية والذي يتواجد على أعتاب بطل العالم بتأكيد من المدرب ديشان الذي أكد متابعته للاعب.

مأمورية صعبة لبلماضي أمام لاعب تحت ضغوط رهيبة

لن تكون مهمة بلماضي في اجتماعه بعوار سهلة على الإطلاق لإقناعه باللعب للمنتخب الجزائري وهو الذي يتواجد تحت ضغط رهيب جدا في فرنسا من قبل رئيس فريقه ليون جون ميشال أولاس ومحيطه وخاصة وكيل أعماله، إضافة إلى التحديات الرياضية الواجب اختيارها بعناية من اللاعب المتواجد تحت رادار العديد من الأندية الكبيرة في أوربا، والتي يقابلها غياب التحفيزات من الطرف الجزائري على اعتبار أن المشاركة في كأس إفريقيا غير محفز للاعبين.

ب-ب

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