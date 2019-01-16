بلماضي: ” لا يوجد أي لاعب ضمن مكانته في المنتخب”

“كل شيء وارد في مارس وأريد استغلال اللقاءين جيدا”

” لعب الكان في مصر لن يغير من هدفنا في التنافس على اللقب”

خص الناخب الوطني جمال بلماضي قناة بربر تيفي بتصريحات على هامش الدورة الكروية التي شارك فيها في فرنسا، وهي التصريحات التي تحدث فيها عن المنتخب الوطني والتربص القادم الذي ينتظر الخضر شهر مارس، حيث كشف أنه لا يوجد أي لاعب ضمن مكانته سواء من المحترفين أو المحليين وما على الجميع إلا مواصلة العمل وقال في هذا الصدد: ” يجب على جميع اللاعبين أن يفهموا أنه لا يوجد من ضمن مكانته في المنتخب، لأن الوقت لا يزال طويلا حتى شهر مارس موعد التربص، وكل شيء ممكن خلاله وحتى اللاعبين الذين لم يستدعوا من قبل يجب أن لا يفقدوا الأمل، لا أريد فرض الضغط على للاعبين وهذا هو الواقع”.

” نحن نسابق الزمن لنكون جاهزين للكان”

اعتبر الناخب الوطني أن التأهل إلى كأس أمم إفريقيا قبل نهاية التصفيات بجولة أمر مفيد جدا للمنتخب الذي سيحضر بهدوء للنهائيات خلال الصيف القادم، وهنا وجب الاستغلال الجيد للقاء غامبيا واللقاء الودي أمام تونس في شهر مارس القادم وقال بلماضي أيضا: ” من الجيد أننا تأهلنا إلى كأس أمم إفريقيا قبل نهاية التصفيات والآن نحن في سباق ضد الزمن من أجل التحضير بشكل جيد للكان، نملك لقاءين شهر مارس القدم ووجب استغلالهما بالشكل الجيد”.

” تصريحاتي بخصوص مصر أسيء فهمها وكل المدربين يؤيدون كلامي”

بعدها عرج الناخب الوطني للحديث عن التصريحات التي أطلقها قبل اختيار الكاف لمصر من أجل احتضان الكان، حيث فضل بلماضي لعب الكان في جنوب إفريقيا وهو ما جعله محل انتقادات من الجانب المصري الذي لم يفهم سبب اختيار بلماضي وهنا أوضح بالقول: ” للأسف تصريحاتي أسيء فهمها مرة أخرى، وهناك دائما من يؤول كلامي، لقد قلت أني فضلت جنوب إفريقيا نظرا للمناخ وليس لأي شيء آخر، ولا أدري إن كان هذا الكلام غير واضح، كانت مجرد أماني وإذا سئل كل المدربين نفس السؤال، فإن جوابهم سيكون واحدا وهو تفضيلهم اللعب في درجة حرارة جيدة ومعتدلة أحسن من اللعب تحت درجة حرارة تصل إلى 35 مع رطوبة عالية جدا”.

” تنظيم الكان في مصر لن يغير من طموحنا”

بعدها كشف الناخب الوطني أنه لا يعرف أي لاعب أو أي مدرب لا يحب اللعب في مناخ معتدل، لأنه يسمح بتقديم مباريات جميلة، المهم تنظيم الكان في مصر أو غيرها لن يغير من طموحنا والهدف الذي سطرناه وهو التنافس على اللقب”.

” تنافس فريقين فقط على لقب البطولة لا يخدم المستوى”

عرج بلماضي في تصريحاته للحديث عن البطولة الوطنية التي دخلت المرحلة الثانية، حيث تعرف تنافسا بين فريقين وهما شبيبة القبائل واتحاد العاصمة على اللقب، وهو ما اعتبره بلماضي غير كاف وقال: ” التنافس بين ناديين فقط على اللقب وحتى إن كان جيدا إلا أن تواجد أندية تصارع معهم سيكون مفيدا للبطولة، فالتنافس من عدة أندية يعني آليا ارتفاع المستوى، والمهم من كل هذا أن يقدم اللاعبون مستوى جيدا وهو ما لا يتسنى إلا بالمنافسة بين عدد أكبر من النوادي”.

” أمر رائع اللعب بجانب بلومي وتلمساني وصايب”

عن الدورة التي شارك فيها في فرنسا بمناسبة الاحتفالات بيناير، والتي كانت إلى جانب العديد من الوجوه الرياضية ولاعبين دوليين كبار، قال الناخب الوطني: “الحمد لله أننا لا نزال في عالم الكرة وشغفها لا ينتهي، حقا إنه أمر رائع عندما تلعب أمام نجوم كبار كبلومي، وحكيم مدان وجمال تلمساني وموسى صايب، إنهم يملكون فنيات رائعة وكبيرة جدا، وأظن أن الجمهور الذي كان حاضرا استمتع كثيرا بما قدمناه من لقطات”.

” عطال أفضل مدافع أيمن في فرنسا لكن عليه مواصلة العمل”

أثنى الناخب الوطني كثيرا على لاعبه في المنتخب والمدافع الأيمن لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال الذي يبصم على مستوى أكثر من رائع في أول موسم له في الدوري الفرنسي، وقال بلماضي في هذه النقطة : ” عطال أحسن مدافع أيمن في الدوري الفرنسي، لقد كسب مكانته من أول موسم له في فرنسا وكذلك كسب مكانته مع المنتخب الوطني، لكن عليه الآن مواصلة العمل للوصول إلى مستويات أفضل من التي يقدمها حاليا، ومن جهتنا سنساعده على التطور بما أنه يتواجد على السكة الصحيحة ويملك الإمكانيات التي تسمح له بذلك”.

ب-بكوش

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