تشيلسي يقاتل من أجل ضم بديل فابريغاس :

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي سعيه الى ضم لاعب وسط جديد هذا الشتاء من أجل تعويض رحيل النجم الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس الذي انتقل لصفوف نادي موناكو الفرنسي هذا الشتاء.

وكان نادي تشيلسي قد أعرب عن رغبته بضم الأرجنتيني ليوناردو باريديس نجم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي من أجل تدعيم مركز الوسط إلا أنه فوجئ بطلبات الفريق الروسي المبالغ بها.

وقدم تشيلسي عرضاً رسمياً لضم للاعب مقداره 27 مليون جنيهاً إسترليني إلا أن نادي زينيت الروسي رفض العرض وأعلن عن تمكسه بالحصول على مبلغ 36 مليون جنيهاً إسترليني نظير الموافقة على رحيل باريديس للبلوز في الشتاء.

وأشارت الصحف بأن مسؤولي البلوز رفضوا الاستسلام أمام تعنت نظرائهم في زينيت حيث قاموا برفع العرض ليصل الى 31 مليون جنيهاً إسترليني وذلك عقب فقدان الأمل في ضم اللاعب نيكولو باريلاً.

وكان مسؤولو البلوز قد أنهوا اتفاقهم مع اللاعب ووافقوا على جميع شروطه الشخصية حيث تم الاتفاق على توقيعه لتشيلسي بعقد يمتد أربعة سنوات ونصف وسوف يحصل على راتب إسبوعي مقداره 80 الف جنيهاً إسترليني وفي انتظار انهاء المفاوضات مع ناديه.

ويثق مسؤولو تشيلسي في التعاقد معه اللاعب بعدما قامت الإدارة برفع المقابل المادي المعروض لضمه الى 31 مليون جنيهاً إسترليني عقب تمسك مسؤولي زينيت بالحصول على 36 مليون جنيهاً إسترليني.

وكان نادي تشيلسي قد وضع اللاعب نيكولا باريلا لاعب وسط نادي كالياري كخيار أولى لتدعيم مركز الوسط إلا أن النادي الإيطالي رفض تماماً فكرة رحيله ليتم اللجوء لباريديس.

وأكد ماريو باسيتي المدير الرياضي لنادي كالياري بأن باريلا سوف يبقى رفقة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على الاقل وفتح الباب أمام إمكانية رحيله في الصيف على الرغم من عدم رغبتهم في بيعه من الاساس.

وكان مارويسيو ساري مدرب نادي تشيلسي قد اعرب عن رغبته لمسؤولي الفريق بضرورة ضم لاعب وسط جديد هذا الشتاء لتعويض رحيل فابريغاس لنادي موناكو.