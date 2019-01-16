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جوردي ألبا: أريد الاعتزال في برشلونة

16 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 45 زيارة

بعد اختياره أفضل رياضي في كاتالونيا لعام 2018، كشف المدافع المخضرم جوردي ألبا عن حلمه بالاعتزال داخل ناديه برشلونة.

وكان قد حصد الدولي الإسباني جوردي ألبا الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، جائزة أفضل لاعب في كاتالونيا لعام 2018، وذلك بعد ما قدمه مع نادي برشلونة من مستوى وأداء رائع للغاية.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات جوردي ألبا حيث قال: “أريد الاعتزال مع نادي برشلونة، فهو كل حياتي لذلك أتمنى البقاء هنا حتى ختم مسيرتي”.

وأضاف: “ما أريده مع نادي برشلونة هو تحقيق الثلاثية التاريخية، أعلم بصعوبة الأمر هذا الموسم ولكن نحن جاهزون لهذا التحدي الكبير”.

ويعد جوردي ألبا صاحب 29 عامًا أحد أبرز لاعبين برشلونة في المواسم السابقة، منذ انضمامه للبرسا في صيف عام 2012، قادمًا من فريق فالنسيا الإسباني.

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