رئيس النادي الكتالوني يطلق تصريحات هامة بشأن إستمرار فالفيردي من عدمه:

وسط محاولات إدارة برشلونة للخروج من مأزق توفير مهاجم بديل في موسم الإنتقالات الشتويّ الجاري، ما زالت هناك مشكلة كبيرة تهدد إستقرار الفريق، وتحتاج لحلٍ سريع حتى لا تتفاقم في الأيام المقبلة، وهي مسألة حسم تجديد المدرب إرنستو فالفيردي لعقده مع الفريق.

وهو الأمر الذي حرص جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني على توضيحه، من خلال مقابلة أجراها مع صحيفة سبورت الإسبانية، حيث صرح بارتوميو قائلًا:” فالفيردي سيستمر مدربًا للفريق للموسم المقبل، وهو أمر مؤكد لا يقبل الجدال”.

وتابع بارتوميو تصريحه :” بلا شك هو شخص جدير بالثقة، ويقوم بجهد وعمل مميز، سنقوم بالتحدث معه قريبًا، فهو يعلم قواعد ونظام النادي جيدًا، بجانب أنه يدير المباريات بالطريقة التي نشعر بالرضى عنها”.

وكان أمر تجديد عقد فالفيردي قد خلق حالة من الجدل بين الجماهير والإعلام، بسبب رفض فالفيردي التوقيع على تمديد عقده مع البرسا، والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، مفضلًا تأجيل قراره النهائي حتى قبل نهاية الموسم، ليأخذ فسحة من الوقت للتفكير بتأني.

الجدير بالذكر أن فالفيردي قد تمكن من تحقيق ثنائية الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا في موسمه الأول، كما فاز هذا الموسم بلقب السوبر الإسباني، ويعتلي البلوغرانا حتى الآن قمة اللا ليغا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد، كما تأهل لدور ثمن النهائي بدوري الأبطال، عبر صدارته مجموعته في دور المجموعات.