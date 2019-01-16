زطشي في المغرب للمشاركة في اجتماع الفيفا :

يتواجد رئيس الفاف خير الدين زطشي منذ أمس في مدينة مراكش المغربية مرفوقا بالأمين العام محمد ساعد للمشاركة في الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للفيفا، والذي سيناقش العديد من المواضيع والتعديلات التي ينتظر استحداثها على اللعبة الأكبر شعبية في العالم من أجل تطويرها على العموم والكرة النسوية على وجه الخصوص، حيث ينتظر أن ينتهي هذا الاجتماع غدا الخميس بعديد القرارات الحاسمة.

رفع عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 وارد

من بين أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في اجتماع الفيفا بمراكش هو زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كاس العالم بداية من النسخة القادمة التي ستنظم في قطر سنة 2022، حيث يراهن الرئيس جاني أنفانتينو على هذا الاجتماع لإقناع اللجنة التنفيذية للفيفا باتخاذ هذا القرار، خاصة أنه تلقى موافقة دول مجاورة لقطر لاحتضان بعض اللقاءات على غرار الكويت التي وافقت رسميا على طلب الفيفا.

زطشي أمام فرصة برمجة لقاءات ودية

سيكون اجتماع الفيفا فرصة أكثر من مواتية أمام رئيس الفاف وأمينه العام من أجل الحديث مع رؤساء الاتحاديات الأخرى حول برمجة لقاءات ودية تحضيرية لكأس أمم إفريقيا الصيف القادم، فبعد أن اتفق مع السنغال وكوت ديفوار على اللعب وديا في حال لم يقعا مع الخضر في نفس المجموعة، وجب ضم منتخبات أخرى إلى القائمة ووضع اتفاق مبدئي معها وانتظار ما ستسفر عنها القرعة التي ستجرى بداية شهر أفريل.

ب-بكوش

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