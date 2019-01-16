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AC Milan coach Gennaro Gattuso gestures during the Italian serie A soccer match between Fc Inter and Ac Milan at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 21 October 2018. ANSA/MATTEO BAZZI

غاتوزو: هيغواين لم يصارحني برغبته في ترك ميلان

16 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 41 زيارة

أكد إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، أن مهاجم الفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغواين لم يفاتحه حتى الآن في رحيله عن النادي اللومباردي.

وقال غاتوزو، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة السوبر الإيطالي أمام جوفنتوس “لا أعتمد على الشائعات وإنما ما يحدث داخل الفريق على مدار الأسبوع، كيف يتدرب، وكيف يتعامل يوميا داخل المجموعة”.

وتابع “هناك الكثير من الشائعات هذه الأيام، ولكنه يتدرب جيدا، وعلاقته جيدة بجميع زملائه، وهو أحد الخيارات المتاحة لنا في مباراة الغد، سنرى غدا إذا كان سيشارك أم لا”.

ونوه “يجب علينا تفهم رغبته وقراره، وكيفية حل هذا الموقف، لكنه لم يصارحني مطلقا برغبته في الرحيل”.

كما أكد غاتوزو على رغبة لاعبيه الكبيرة في خوض مباراة الغد، دون أي خوف من الإمكانيات الكبيرة للمنافس المهيمن تماما على المشهد في إيطاليا خلال آخر 7 سنوات.

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