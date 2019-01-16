غاتوزو: هيغواين لم يصارحني برغبته في ترك ميلان

أكد إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، أن مهاجم الفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغواين لم يفاتحه حتى الآن في رحيله عن النادي اللومباردي.

وقال غاتوزو، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة السوبر الإيطالي أمام جوفنتوس “لا أعتمد على الشائعات وإنما ما يحدث داخل الفريق على مدار الأسبوع، كيف يتدرب، وكيف يتعامل يوميا داخل المجموعة”.

وتابع “هناك الكثير من الشائعات هذه الأيام، ولكنه يتدرب جيدا، وعلاقته جيدة بجميع زملائه، وهو أحد الخيارات المتاحة لنا في مباراة الغد، سنرى غدا إذا كان سيشارك أم لا”.

ونوه “يجب علينا تفهم رغبته وقراره، وكيفية حل هذا الموقف، لكنه لم يصارحني مطلقا برغبته في الرحيل”.

كما أكد غاتوزو على رغبة لاعبيه الكبيرة في خوض مباراة الغد، دون أي خوف من الإمكانيات الكبيرة للمنافس المهيمن تماما على المشهد في إيطاليا خلال آخر 7 سنوات.