في أول ردة فعل من جهات رسمية على أحمد أحمد..

حطاب مستاء من تصرفات رئيس “الكاف” العنصرية تجاه صحفي جزائري

صرح الرجل الأول على رأس هرم الرياضة الجزائرية الوزير حطاب بأن تصرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غير مقبول على الإطلاق، بل راح ليؤكد الوزير الجزائري بأن ما قام به الملغاشي لا يشرف مسؤولا على رأس أعلى هيئة لكرة القدم في القارة السمراء، خاصة وأن الصحفي الجزائري لم يكن خارجا عن النص في طرحه للسؤال على رئيس “الكاف” الذي كان جوابه عنصريا لدرجة كبيرة.

حطاب أكد أنه أعاد سماع الحوار عدة مرّات

يبدو من خلال تصريحات وزير الرياضة الجزائري، أن الأخير قد أعاد سماع ما دار بين رئيس الاتحاد الإفريقي والصحفي الجزائري من حوار عدة مرّات، لكنه لم يجد أي سبب أو ذريعة تجعل الملغاشي أحمد أحمد يقوم بذلك التصرف تجاه الإعلامي الجزائري الذي كان سؤاله بريئا حسب تأكيدات حطاب وبدون خلفيات.

حطاب انتقد عمل المسيرين السابقين في ملف احتضان كان 2017

على صعيد آخر، لم يتوان الوزير حطاب في انتقاد المسيرين السابقين الذين عملوا على ملف كان 2017 الذي ترشحت الجزائر لاحتضانه، حيث أكد يقول في هذا الصدد: “البعض كان يعمل من دون تحديد مواعيد، بدليل أننا استغرقنا 14 سنة كاملة في إنجاز مشاريع لم تكتمل لحد الآن، فكيف يمكننا التقدم بملف احتضان تظاهرة قارية ونحن غير جاهزين لذلك، أعتقد بأنه يجب علينا القيام بمراقبة ميدانية دائمة، وتحديد المواعيد بصفة نهائية ومضبوطة”.

حطاب: “تصرف رئيس “الكاف” غير مشرف”

صرح الوزير حطاب لمختلف وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بأن تصرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجاه الإعلامي الجزائري غير مشرف على الإطلاق حين قال: “لقد اندهشت من تصرف رئيس الكاف تجاه الصحفي الجزائري، وأعتقد بأن ما قام به لا يشرف شخصا لديه مسؤولية كبيرة بحجم الإشراف على رياضة كرة القدم الجزائرية”.

“تمنيت أن أجد لتصرفاته عذرا، لكن الصحفي الجزائري لم يخطئ معه”

استرسل الرجل الأول على رأس الرياضة الجزائرية في تصريحاته الخاصة بخرجة رئيس الاتحاد الإفريقي تجاه الصحفي الجزائري و رد على سؤاله بلهجة غير محترمة بل وبعنصرية كبيرة ومفضوحة، حيث قال وزير الرياضة الجزائري: “لقد تمنيت أن أجد عذرا لرئيس “الكاف” على تصرفه تجاه الصحفي الجزائري، لكنني لم أتمكن من ذلك، خاصة وأن سؤال الصحفي كان واضحا وبدون أي خلفيات، لذلك فعلا تفاجأت لتصرف أحمد أحمد الذي أعيدها مرة أخرى لا يشرف شخصا مسؤولا على كرة القدم الإفريقية”.

“علينا بالاجتهاد والعمل من أجل جلب حقنا عندما نتقدم بملف ترشح”

طالب الرجل الأول على رأس الرياضة في الجزائر الوزير حطاب من المسؤولين أن يجتهدوا ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل جلب حقهم عندما يتقدمون بملف ترشح لاحتضان التظاهرة الإفريقية، وأن يتعلموا من أخطاء الماضي حين استرسل يقول: “يجب أن نعمل كثيرا وأن نجتهد أكثر، وذلك من أجل أن نتمكن من جلب حقنا عندما نتقدم بملف ترشح لاحتضان “الكان”، علينا أن نتفادى المشاركة من أجل المشاركة وفقط، فهذا أمر لا يشرف الجزائر وتاريخها، يجب أن نعتبر لما حدث في الماضي القريب، حيث ترشحنا من قبل وخرجنا بأياد فارغة، لأنه لم يكن لدينا رؤية واضحة وإستراتيجية مضبوطة”.

م. دحوي

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