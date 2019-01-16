“كان” 2025 حسم أمرها يا معالي الوزير؟

خرج وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بتصريحات إعلامية أكد فيها أن الجزائر يجب أن تستفيد من التجارب السابقة في الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا، ويجب إعداد ملف قوي من أجل إقناع الكاف، وهو كلام جد منطقي من المسؤول الأول عن قطاع الرياضة، لكن ما يثير الاستغراب حقا، أن معالي الوزير يتحدث عن الترشح لاحتضان كان 2025 وهنا يمكن التساؤل، هل أخطأ حطاب في السنة أم أنه لا يعلم أن الاتحاد الإفريقي حسم في أمر “كان” 2025 ومنحها لغينيا والملغاشي يخطط لإشراك السنغال معها في تنظيم مشترك.

النسخ الثلاث القادمة اتضح منظموها وعلينا الانتظار حتى 2027

لا شك أن الوزير حطاب يعرف جيدا أن الكاف سحبت تنظيم 2019 من الكاميرون ومنحتها لمصر، لكن بحسب تصريحاته الأخيرة لا يعرف أن الملغاشي أحمد أحمد قام بمنح الكاميرون تنظيم نسخة 2021 وسيمنح كوت ديفوار تنظيم “كان” 2023، فيما ستحتضن غينيا كأس أمم إفريقيا 2015 ، وما على الجزائر إلا الانتظار لكان 2027 التي لا نعرف إن كان حطاب سيكون في منصبه الحالي.

اسأل الوزير الذي أشرف على ملف 2017 كيف تمنح الكان؟

من النقاط الإيجابية التي قالها وزير الشباب والرياضة هو ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وهنا يقصد فشل الجزائر في احتضان كان 2017 والفشل أمام الملف الغابوني، الذي في الواقع هو أضعف بكثير من نظيره الجزائري، فالوزير حطاب لكي يعرف لماذا فشل الملف الجزائري في إقناع حياتو وجماعته وقتها ما عليه، إلا الرجوع إلى الوزير تهمي الذي كان مسؤولا عن القطاع وقتها والذي غادر منصبه وهو يعرف أن الكان لا تمنح دون دعم السلطات العليا في البلد، ولا تمنح لملف يقنع المكتب التنفيذي للكاف، بل يحسم أمرها في الكواليس وحقائب الأموال.

ب-بكوش

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