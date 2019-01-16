كومان: من المنطقي أن يستمر فالفيردي مع برشلونة

أكد الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا ولاعب برشلونة الإسباني سابقا، اليوم الأربعاء أنه “من المنطقي” استمرار إرنستو فالفيردي، على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا، بالنظر لنتائجه مع الفريق.

وأشار كومان في تصريحاته، أثناء مشاركته في حدث نظمته مؤسسة يوهان كرويف، إلى أنه ليس الشخص “المناسب” للحديث عن هذا الأمور، وتقييم وضع المدرب الباسكي مع البارسا، ولكنه في الوقت ذاته أبرز اللحظة الطيبة التي يمر بها الفريق.

وقال في هذا الصدد: “الفريق يتصدر الليغا، وأتمنى أن يصل لأبعد مرحلة ممكنة في دوري الأبطال”.

كما تطرق كومان للحديث عن الانتقال المحتمل للموهبتين الهولنديتين فرينكي دي يونغ وماتيس دي ليخت لفريق الكتالوني.

وأشار “الثنائي يمتلك موهبة كبيرة وينتظره مستقبل واعد”.

كما أكد صاحب الـ55 عاما أنه تحث شخصيا مع الثنائي بخصوص هذا الأمور، ولكنه رفض الإفصاح عما دار في المحادثة.

واختتم لاعب البلاوغرانا الأسبق الحديث حول الانتقال المحتمل للمهاجم ألفارو موراتا، من تشيلسي الإنجليزي إلى الليغا الإسبانية: “لقد لعب موسمين ونصف في البريميير ليغ، وهي بطولة مختلفة تماما على المستوى البدني. هو يمتلك كل الإمكانيات التي تساعده على اللعب في برشلونة، وفي أي فريق”.