كومان: هدف برشلونة سيصبح الأفضل في العالم

كال المدرب الهولندي رونالد كومان، بالمديح للاعبي أجاكس أمستردام ومنتخب الطواحين، ماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونغ، المطلوبين في عمالقة أوروبا.

وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “دي يونغ ودي ليخت يمتلكان مميزات خاصة، حيث أن ماتياس صغير ويلعب في مركز مهم جدًا، إنه قائد في أجاكس وهو من مدرسة النادي وهذا مثل القول إنه من مدرسة برشلونة، لأن ذلك يعني أنه يمتلك الكثير من الجودة الفنية والتكتيكية، وفي غضون عامين سيكون أفضل مدافع في العالم”.

وأضاف: “دي يونغ يبلغ من العمر 21 عامًا ويمكنه اللعب في مركزين، ولكن يجب عليه أن يتحسن في الكثير من الأشياء، مثل التمريرة الأخيرة، والتمريرات الحاسمة والتسديد من خارج منطقة الجزاء”.

يذكر أن برشلونة ارتبط كثيرًا بالتعاقد مع ثنائي أجاكس أمستردام، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.