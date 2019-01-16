لاعب دورتموند الجديد: ألمانيا مختلفة عن الأرجنتين

عبر المدافع الأرجنتيني، ليوناردو باليردي، اليوم الأربعاء، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى بوروسيا دورتموند، قادمًا من بوكا جونيورز.

وتحدث باليردي لقناة ناديه، قائلًا: “كنت أحلم لعدة أيام بإتمام الصفقة، والآن أصبحت سعيدًا، بأنني في النهاية جئت إلى هنا”.

وحول مشاركته لأول مرة في تدريبات دورتموند، قال: “التدريبات كانت مكثفة، لكن رفاقي بذلوا جهودًا عظيمة، لمساعدتي على التأقلم والاندماج معهم”.

وأضاف: “أشعر بسعادة بالغة هنا، رغم الأجواء المختلفة عن الأرجنتين، فالأيام في بلادي تبدو أطول، بينما تغرب الشمس هنا مبكرًا.. لكن دورتموند مدينة رائعة، وتمتلك ناديًا من الطراز الرفيع”.

ووعد اللاعب الشاب جماهير دورتموند بالقتال، من أجل مساعدة الفريق دائمًا على تحقيق الفوز.

واعترف باليردي بصعوبة الخطوة الي اتخذها، نظرًا لصغر سنه (19 عامًا)، وخوضه تجربته الأولى خارج الأرجنتين، لكنه أعرب عن أمله، في الحصول على مساعدة عائلته، التي تدعمه باستمرار.