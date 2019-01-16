لاعب فيرونا مهدي ليرس على رادار بلماضي :

يسعى الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الساعات القادمة إلى ضمان بعض العصافير التي يراها ناذرة بغية تدعيم تشكيلة الخضر قبل الاستحقاقات القارية القادمة بدءا بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، وحسب مصادر مطلعة يسعى بلماضي إلى الاستفادة من خدمات مهاجم كييفو فيرونا مهدي ليرس وإقناعه بحمل الألوان الوطنية.

ليرس يتألق بشكل لافت في السيري” أ’

حسب ما كشف عنه موقع “ستار أفريكا” فإن جمال بلماضي قد اقتنع بقدرات مهدي ليرس بعد أن تابع بعضا من مبارياته وسيكون تحت مجهره هذه الأيام ، وكان ليريس تألق في الفترة الأخيرة في “السيري أ”، وهو ما جعله ينال إشادة العديد من الملاحظين والمتابعين في إيطاليا، وكان ليريس قد تألق في الفترة الأخيرة في البطولة الإيطالية، وهو ما جعله ينال إشادة العديد من الملاحظين والمتابعين في إيطاليا ، وشارك هذا الأخير في 10 مباريات مع ناديه خلال الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 589 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفا وحيدا أيضا.

يحمل ألوان فيرونا منذ 2013

انضم ليريس لنادي فيرونا عام 2013 بعد تألقه في دورة ودية شارك فيها مع فريق ستاد مونتوا، الناشط بدوري الهواة، قبل أن يمضي معه في السنة الفارطة عقدا احترافيا يتواصل حتى سنة 2019، علما أن مهدي ليرس المولود من أب إسباني فرنسي وأم جزائرية بإمكانه اللعب مع منتخبات البلدان الثلاثة، ولو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان أول من قام باتصالات مع اللاعب الشاب الموهوب من أجل إقناعه باللعب لصالح “الخضر”.

بلماضي سيعاين اللاعب عن قرب قبل التحدث إليه

من دون أدنى شك، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي سيقوم بمعاينة اللاعب مهدي ليرس قبل التقرب منه أكثر والحديث معه حول رغبته في حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، حيث كان مدرب نادي الدحيل القطري السابق قد أكد في تصريحاته من قبل، أنه لن يقوم بإقناع لاعب لا يملك أي شعور تجاه بلد أجداده، وهو ما سيقف عليه خلال الحديث الذي سيجمعه بليرس المندرج ضمن برنامج بلماضي الأوروبي.

ديشان يغير من لهجته تجاه قضية عوار ويفتح الباب للخضر

من جهة ثانية خرج مدرب الديكة ديديه ديشان أمس بتصريحات صحفية بخصوص الفرانكو جزائر حسام عوار، حيث قال أنه لن يضغط على اللاعب وسيترك له حرية اختيار البلد الذي سيمثله .

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