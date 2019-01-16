مجاني يحظى بأول ظهور له بألوان نادي أحد :

سجل اللاعب الدولي السابق كارل مجاني أمس أول ظهور له بألوان ناديه الجديد أحد السعودي التحق بصفوفه قبل بضعة أيام وخسر نادي أحد بِثنائية نظيفة أمام مضيفه فريق التقدم، بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس خادم الحرمَين الشريفَين أو كأس الملك، حيث أُقصي نادي أحد من هذه المنافسة، وشارك لاعب الخضر الأسبق المدافع كارل مجاني أساسيا في هذه المباراة، وحمل القميص رقم “12”، وسيخوض اللاعب وفريقه أحد مباراة صعبة خارج القواعد، أمام المضيف نادي النصر، بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة السعودية، عِلما أن فريق أحد يتذيّل جدول الترتيب في المركز الـ 16 بِرصيد 6 نقاط.

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